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1 час назад

Как плохой сон влияет на развитие астмы

Мира Маркина

Врачи регулярно сообщают нам о последствиях недосыпа. В их числе: ослабление иммунной системы, повышение риска возникновения инфаркта, стресс и даже гормональный сбой.

Как плохой сон влияет на развитие астмы
Фото: UnsplashUnsplash

Однако мало кто знает о том, что плохой сон может быть также чреват астмой. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

На протяжении 10 лет китайские ученые проводили исследование, в котором приняли участие 455 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Испытуемые заполняли анкеты и регулярно проходили обследования. За 10 лет исследования астма была диагностирована у 17,8 тысячи человек. У этих людей было хуже образование, они меньше спали, чаще страдали ожирением и имели генетическую предрасположенность к недугу.

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По словам ученых, сон является здоровым, если длится 7-9 часов, а также не сопровождается бессонницей, храпом и дневной сонливостью. Такой сон исследователи обнаружили только у 73 человек.

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