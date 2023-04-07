Как плохой сон влияет на развитие астмы

Врачи регулярно сообщают нам о последствиях недосыпа. В их числе: ослабление иммунной системы, повышение риска возникновения инфаркта, стресс и даже гормональный сбой.

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Однако мало кто знает о том, что плохой сон может быть также чреват астмой. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

На протяжении 10 лет китайские ученые проводили исследование, в котором приняли участие 455 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Испытуемые заполняли анкеты и регулярно проходили обследования. За 10 лет исследования астма была диагностирована у 17,8 тысячи человек. У этих людей было хуже образование, они меньше спали, чаще страдали ожирением и имели генетическую предрасположенность к недугу.