Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя пить квас

В преддверии летнего сезона гастроэнтеролог Александр Руднев поделился советами о том, кому стоит исключить квас из своего рациона. Его слова цитируют РИА Федерал Пресс.

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Специалист объяснил, что некоторым людям стоит отказаться от напитка, который готовится путем брожения, даже в жару.

Руднев отметил, что категорически противопоказан квас людям с циррозом печени, а также тем, кто страдает от гастрита и гипертонии.

Не стоит употреблять квас беременным женщинам и кормящим матерям, поскольку некоторое количество алкоголя, присутствующее в напитке может негативно повлиять на развитие плода и ребенка.

Отказаться от кваса следует и водителям, поскольку продукт, созданный на основе брожения, может вызывать легкое опьянение.