Чем опасен виноград и кому лучше его избегать

Виноград — фрукт, который человек использует самыми разными способами на протяжении тысячелетий. Его можно есть свежим и перерабатывать в вино, джем, сок или превращать в изюм. "Рамблер" расскажет, как употребление винограда влияет на здоровье, какие полезные эффекты и риски для организма он несет.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Виноград — это питательный продукт и хороший источник витаминов К и С, а также марганца. В то время как виноград имеет много преимуществ, есть и некоторые связанные с ним риски. К ним относятся аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом и головные боли. Важно знать об этом, прежде чем добавлять виноград в свой рацион.

Видео дня

Чем полезен

Добавление винограда в ваш рацион гарантирует, что ваш организм получит достаточное количество витаминов А и С, калия и клетчатки. Виноград также является источником антиоксидантов, помогающих при некоторых хронических заболеваниях. Однако крайне важно употреблять виноград в умеренных количествах, так как он содержит сахар и калории.

Пищевая ценность винограда на порцию 150 г.:

Энергетическая ценность: 92,1 калории.

Белок: 1,95 г

Жир: 0,15 г

Холестерин: 0

Углеводы: 19,05 г

Натрий: 4,5 мг

Клетчатка: 3,75 г

Витамин С: 10,5 г

Витамин К: 21,9 г

Помощь сердцу

Виноград может помочь здоровью сердца, снижая риск сердечных заболеваний и инсульта. Полифенолы в винограде могут помочь защитить сердце, уменьшая воспаление и окислительный стресс. Кроме того, виноград содержит ресвератрол, соединение, которое, как было показано, улучшает здоровье сердца, улучшая кровоток и предотвращая образование бляшек в артериях. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить пользу винограда для здоровья сердца, употребление горсти винограда каждый день может помочь сохранить здоровье сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Против рака

Есть некоторые свидетельства того, что виноград может оказывать противораковое действие. Одно исследование показало, что ресвератрол, соединение, содержащееся в винограде, может убивать раковые клетки в лабораторных условиях. Другое исследование показало, что люди, которые ели более трех порций винограда в неделю, имели более низкий риск развития рака желудка.

Польза для здоровья глаз

Виноград — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и полезный для здоровья глаз. Он содержит несколько необходимых питательных веществ для здоровья глаз, в том числе витамины А и С и флавоноиды. Эти питательные вещества помогают защитить глаза от повреждений и поддерживают здоровое зрение. Исследования показали, что употребление винограда может помочь улучшить зрение и снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна. Итак, в следующий раз, когда вы будете искать здоровую закуску, достаньте одну-две виноградинки!

Риски, связанные с употреблением винограда

Есть несколько рисков, связанных с употреблением в пищу винограда. Во-первых, виноград может содержать пестициды, которые могут быть вредными при употреблении в больших количествах.

Кроме того, виноградные косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах.

Наконец, употребление слишком большого количества винограда может привести к увеличению веса и повышенному риску развития диабета 2 типа.

Из-за высокого содержания сахара от винограда следует отказаться людям, страдающим инсулинорезистентностью, находящимся в состоянии предиабета или тем, кто на диете. Также следует ограничивать потребление винограда беременным женщинам, особенно если они подвержены риску развития гестационного диабета.