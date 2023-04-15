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1 час назад

Генетик рассказала, кому лучше никогда не пить алкоголь

Мира Маркина

Научный консультант Национального центра генетических исследований Инна Холяндра рассказала, кому никогда не стоит пробовать и пить алкогольные напитки. Ее слова приводит "Российская газета".

Генетик рассказала, кому лучше никогда не пить алкоголь
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, у некоторых людей есть гены, которые влияют на риск возникновения зависимостей. Один из них — это ген ADH1B, который ответственен за активность фермента алкогольдегидрогеназа. Этот фермент является сильным токсином и превращает алкоголь в ацетальдегид, из-за которого человек чувствует симптомы опьянения.

Быстрый метаболизм этилового спирта свойственен только 15,7% россиянам. У них риск развития алкогольной зависимости ниже, так как реакция на алкоголь более неприятная. У большинства же людей процесс образования ацетальдегида медленнее, поэтому они ощущают приятные ощущения в виде легкой эйфории, подъема настроения и снижения тревожности. Однако это повышает риск привыкания к спиртному и развития алкогольной зависимости.

"Когда человек употребляет алкоголь в маленьких количествах - вред, который он наносит организму, в итоге оказывается небольшой. Но это также повышает риск возникновения зависимости от алкоголя", — сказала эксперт.

Ранее стало известно, что у 72% россиян нет иммунитета к вирусу кори.

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