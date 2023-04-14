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Кардиолог Новиков перечислил пагубные для сердца привычки

Согласно статистике, заболевания сердца занимают первое место среди причин смерти, и это не всегда связано с наследственностью или внешними факторами. Часто человек сам не задумывается о том, что его сердце уязвимо, и самостоятельно наносит ему удары посредством своих ежедневных привычек. Об этом заявил кардиолог Егор Новиков из клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) в беседе с aif.ru.

Эксперт отметил, что самой опасной пищевой привычкой является чрезмерное употребление соли, которое может привести к гипертонической болезни. Кроме того, по его словам, употребление табака может вызвать серьезные заболевания сердца, такие как инфаркт миокарда и инсульт. Не менее важно следить за уровнем сахара и холестерина в крови, добавил врач.

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Кардиолог подчеркнул, что избыточный вес негативно влияет на все органы человеческого организма, включая сердце. Чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, он советует заботиться о своем сне и хорошо отдыхать. Также важно избегать постоянных стрессов и перенапряжений, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, резюмировал специалист.

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