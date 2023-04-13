Для зубов может быть вредно использовать деревянные зубочистки и грызть ногти. Об этом "Москве 24" рассказала стоматолог Ирина Никитина.

Эксперт объяснила, что деревянной зубочисткой легко травмировать десневой сосочек. Есть вероятность воспаления и последующего заражения инфекцией. Более полезная альтернатива — зубные нити.

Зубы также часто разрушаются, если человек привык грызть ручку, семечки, ногти или открывать с помощью зубов бутылки. Из-за таких действий могут возникать сколы на эмали.

Детская привычка сосать палец нарушает прикус, поскольку зубные ряды приобретают форму арки. Постоянное жевание, в том числе некачественные углеводные перекусы наподобие печенья, вызывают кариес. Чтобы слюна восстановила кислотно-щелочной баланс в полости рта, защитив эмаль, после приема пищи не стоит есть минимум два часа.

Стоматолог отдельно напомнила, что отбеливающие средства при частом применении повышают чувствительность зубов. Из-за этого зубы остро реагируют на холодное, а также на воздух и на отдельные продукты.