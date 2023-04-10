В период весенних перепадов температур многие страдают от насморка и других заболеваний, которые связаны с сезонными изменениями. При этом, симптомы аллергии могут легко спутаться с проявлениями простуды. Аллерголог-иммунолог из INVIRO-Урал, Анастасия Браун, объясняет, как отличить вирусный насморк от аллергического, сообщает "Газета.ру".

Главные симптомы заболеваний верхних дыхательных путей — заложенность носа, обильный водянистый насморк, чихание и слабость — характерны как для инфекционного, так и для аллергического ринита, сообщает врач. Однако, по ее словам, проявления симптомов могут указать на тип насморка.

Специалист объяснила, что, если пациент испытывает зуд и чихание, которые появились в период цветения или в результате контакта с аллергенами, то это, скорее всего, аллергический ринит. При вирусном насморке, обычно, повышается температура тела до 38 градусов и выше, добавила она.

Для точного диагноза и определения лечения врач настаивает на обращении к врачу-терапевту. А затем, при необходимости, к лору или аллергологу, уточнила она.

Лечение аллергического ринита будет зависеть от того, какие симптомы наблюдаются у пациента. Врач, по ее словам, проведет риноскопию для изучения слизистой оболочки носовой полости и определения причины зуда в носу. При аллергическом рините пациенту рекомендуются антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи.

Если речь идет об инфекционном рините, отмечает специалист, то лечение будет зависеть от степени поражения слизистой носа. Самостоятельное применение антибиотиков не рекомендуется, так как это может привести к нечувствительности к антибактериальным препаратам.

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