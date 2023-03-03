Врач объяснил, когда насморк может обернуться смертью пациента

Банальный насморк может стать причиной летального исхода, заявил в беседе с «Известиями» инфекционист Андрей Поздняков.

Хронический ринит (как и затяжной насморк) иногда становится причиной отита, евстахеита, дакриоцистита из-за подспудного воспалительного процесса в слуховых проходах и слезном канале. Но эти последствия относительно безобидны. Синусит – вот чего стоит опасаться, подчеркнул врач.

«Нелеченый или неправильно леченый синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек (менингит, арахноидит) — а это уже жизнеугрожающие ситуации», — объяснил медик.

Также Поздняков отметил: ринит, переходя на нижележащие отделы дыхательной системы, может стать причиной бронхита и даже пневмонии. Например, при несвоевременном назначении препаратов или ошибке в выборе терапии, когда вирусную инфекцию лечат антибиотиками, а бактериальную – антимикробными лекарственными средствами. Это способствует развитию опасных для жизни осложнений.

Симптомами осложнения ринита являются внезапное повышение температуры тела и общее ухудшение состояния пациента через четыре-семь дней после начала насморка. При синусите заболевший помимо заложенности носа сталкивается с болезненностью лица в местах проекции пазух. Но симптомы могут быть и нетипичными, предупредил врач.

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