Названа распространенная ошибка в лечении насморка

Эксперт в первую очередь отметил, что сосудосуживающие капли временно устраняют симптомы ринита. Причина заболевания при этом остается без внимания. Поэтому отоларинголог рекомендовал при появлении насморка обратиться к врачу. Медик сможет подобрать терапию, которая избавит не только от симптомов ринита, но и от причины.