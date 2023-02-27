Названа распространенная ошибка в лечении насморка

Ринит (или насморк) многие лечат применением сосудосуживающих капель. Почему это бесполезно, Ura.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Эксперт в первую очередь отметил, что сосудосуживающие капли временно устраняют симптомы ринита. Причина заболевания при этом остается без внимания. Поэтому отоларинголог рекомендовал при появлении насморка обратиться к врачу. Медик сможет подобрать терапию, которая избавит не только от симптомов ринита, но и от причины.
Также врач объяснил, почему на холоде у человека выделяется жидкость из носа. По словам Владимира Зайцева, это – абсолютно нормальное явление.
«Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на морозе, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Она образует слизистую прослойку», — резюмировал медик.
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