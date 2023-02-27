Пульмонолог перечислил неочевидные причины кашля

Кашель – частая реакция организма на попадание инфекции в верхние дыхательные пути. Он бывает бронхолегочным и горловым. Когда появление кашля не связано с простудой, радио Sputnik рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.

Фото: Unsplash Unsplash

Эксперт назвал одной из распространенных причин кашля курение. Нередко мужчины и женщины спустя пять лет после появления вредной привычки сталкиваются с «утренним туалетом бронхов курильщика». У такого кашля есть скрытая опасность.

«У большей части курильщиков появляется риск развития хронической обструктивной болезни легких. Полная картина этого заболевания может сформироваться при стаже курения свыше 30-40 лет, и люди становятся инвалидами», – объяснил Карабиненко.

Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (эти препараты назначают гипертоникам) может сопровождаться ночными приступами кашля. Избавиться от неприятного симптома получится лишь при отмене терапии.

Перикардит, хроническая сердечная недостаточность тоже способствуют появлению кашля. В случае с последним заболеванием симптом часто предупреждает отек легких и сердечную астму.

Ранее мы рассказывали о симптомах заражения холерой.