Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

Пульмонолог Карабиненко перечислил неочевидные причины кашля

Мира Маркина

Кашель – частая реакция организма на попадание инфекции в верхние дыхательные пути. Он бывает бронхолегочным и горловым. Когда появление кашля не связано с простудой, радио Sputnik рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.

Пульмонолог перечислил неочевидные причины кашля
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт назвал одной из распространенных причин кашля курение. Нередко мужчины и женщины спустя пять лет после появления вредной привычки сталкиваются с «утренним туалетом бронхов курильщика». У такого кашля есть скрытая опасность.

«У большей части курильщиков появляется риск развития хронической обструктивной болезни легких. Полная картина этого заболевания может сформироваться при стаже курения свыше 30-40 лет, и люди становятся инвалидами», – объяснил Карабиненко.

Пульмонолог предупредила о необратимом последствии гриппа

Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (эти препараты назначают гипертоникам) может сопровождаться ночными приступами кашля. Избавиться от неприятного симптома получится лишь при отмене терапии.

Перикардит, хроническая сердечная недостаточность тоже способствуют появлению кашля. В случае с последним заболеванием симптом часто предупреждает отек легких и сердечную астму.

Ранее мы рассказывали о симптомах заражения холерой.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий