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1 час назад

Инфекционист Мескина перечислила основные симптомы заражения холерой

Катерина Саломе

Холере, которая является инфекционной болезнью, свойственна высокая заразность. В беседе с «Вечерней Москвой» симптомы заболевания перечислила врач-инфекционист Елена Мескина.

Инфекционист перечислила основные симптомы заражения холерой
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, наибольшую опасность холера представляет из-за того, что она способна вызывать тяжелую диарею. В результате организм потеряет большой объем жидкости и жизненно важных веществ, уточнила она.

ВОЗ: более миллиарда человек могут заболеть холерой

Основным путем заражения холерой является контактно-бытовой, заявила эксперт. Она утверждает, что подцепить инфекцию можно через воду, еду и грязные водоемы. Поэтому врач настоятельно рекомендует тщательно мыть руки перед едой и проводить влажную и обеззараживающую уборку квартиры.

Ранее мы писали о том, что инфекционист раскрыла главные причины развития гастрита.

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