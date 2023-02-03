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4 часа назад

Инфекционист Анисимова раскрыла главные причины развития гастрита

Катерина Саломе

По статистике, гастрит диагностирован примерно у 60 процентов населения планеты. О причинах развития заболевания в беседе с "Москвой 24" рассказала гастроэнтеролог, инфекционист Наталия Анисимова.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин развития гастрита является хеликобактерная инфекция. Она провоцирует развитие воспаления, что впоследствии может привести к появлению злокачественной опухоли, уточнила врач.

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Также эксперт подчеркнула, что послужить толчком может стресс и нездоровое питание. Специалист рекомендует не злоупотреблять алкоголем, жирной, жареной, копченой и острой пищей.

"Стоит внимательно прислушиваться к своему состоянию после болезни и при сбоях в ЖКТ проходить обследование", – резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что гастроэнтеролог развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье.

Посмотреть ответы можно тут - https://docs.google.com/forms/d/1t2eFW_ENQvOUXzGxlXweBOPwdZU6_40X4oX7W9rNr7c/edit#responses
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