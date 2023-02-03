По статистике, гастрит диагностирован примерно у 60 процентов населения планеты. О причинах развития заболевания в беседе с "Москвой 24" рассказала гастроэнтеролог, инфекционист Наталия Анисимова.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин развития гастрита является хеликобактерная инфекция. Она провоцирует развитие воспаления, что впоследствии может привести к появлению злокачественной опухоли, уточнила врач.

Также эксперт подчеркнула, что послужить толчком может стресс и нездоровое питание. Специалист рекомендует не злоупотреблять алкоголем, жирной, жареной, копченой и острой пищей.

"Стоит внимательно прислушиваться к своему состоянию после болезни и при сбоях в ЖКТ проходить обследование", – резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что гастроэнтеролог развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье.