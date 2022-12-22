Терапевт, гастроэнтеролог Елена Касимцева в беседе с "Газетой.Ru" развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье.

По словам медика, прием данного средства, как и других энтеросорбентов, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта все содержимое. А молекулы этанола вместе с тем слишком маленькие и слишком быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.

Вместо активированного угля, врач посоветовала принимать ферментные препараты, которые благотворно влияют на пищеварение, но не вызывают снижения функции поджелудочной железы.

В заключение, Касимцева отметила, что перед применением препарата нужно внимательно читать инструкцию и учитывать противопоказания.