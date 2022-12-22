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1 час назад

Гастроэнтеролог Касимцева развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье

Мира Маркина

Терапевт, гастроэнтеролог Елена Касимцева в беседе с "Газетой.Ru" развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье.

По словам медика, прием данного средства, как и других энтеросорбентов, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта все содержимое. А молекулы этанола вместе с тем слишком маленькие и слишком быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.

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Вместо активированного угля, врач посоветовала принимать ферментные препараты, которые благотворно влияют на пищеварение, но не вызывают снижения функции поджелудочной железы.

В заключение, Касимцева отметила, что перед применением препарата нужно внимательно читать инструкцию и учитывать противопоказания.

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Новости,Видео,Александр Андреев,
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