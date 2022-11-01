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4 часа назад

Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал о питании, позволяющем дожить до 100 лет

Катерина Саломе

Замедление метаболизма с возрастом – естественный процесс. Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал, что правильное питание в таком случае поможет прожить как можно дольше. Его слова приводит портал «Доктор Питер».

Гастроэнтеролог рассказал о питании, позволяющем дожить до 100 лет
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт советует перейти на дробное питание после 50 лет: есть по 4–5 раз в день, но маленькими порциями. При этом важно, по словам специалиста, сократить норму калорий на четверть.

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«Уменьшение суточного калоража на четверть не только убережет от набора лишнего веса, но и предупредит развитие серьезных заболеваний», – подчеркнул гастроэнтеролог.

Врач рекомендует исключить из рациона животные жиры. Но рыбу, орехи и растительные моста стоит продолжать употреблять, добавил он.

Ранее мы писали о том, что терапевт раскрыл способы продлить жизнь.

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