Гастроэнтеролог рассказал о питании, позволяющем дожить до 100 лет

Замедление метаболизма с возрастом – естественный процесс. Гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал, что правильное питание в таком случае поможет прожить как можно дольше. Его слова приводит портал «Доктор Питер».

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Эксперт советует перейти на дробное питание после 50 лет: есть по 4–5 раз в день, но маленькими порциями. При этом важно, по словам специалиста, сократить норму калорий на четверть.

«Уменьшение суточного калоража на четверть не только убережет от набора лишнего веса, но и предупредит развитие серьезных заболеваний», – подчеркнул гастроэнтеролог.

Врач рекомендует исключить из рациона животные жиры. Но рыбу, орехи и растительные моста стоит продолжать употреблять, добавил он.