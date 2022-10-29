Врач предостерег россиян от народного метода лечения изжоги

Мучает изжога, а лекарств для избавления от неприятного симптома нет под рукой? Не спешите прибегать к народным средствам. Некоторые из них могут привести к непоправимым последствиям, предупреждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его комментарий приводит “Газета.ру”.

В интернете можно найти совет по избавлению от изжоги с помощью раствора соды. Но этот метод опасен. Он ненадолго устранит неприятный симптом. Но в перспективе может сыграть роль в развитии язвы желудка или рака.

“Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую”, — отметил врач.

В редких случаях сода вызывает опасное для жизни состояние – перфорацию желудочной стенки.

Еще один минус такого народного метода – это вред мочевыделительной системе. Сода повышает количество щелочи в моче.