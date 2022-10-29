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40 минут назад

Гастроэнтеролог Вялов предостерег россиян от лечения изжоги содой

Мира Маркина

Мучает изжога, а лекарств для избавления от неприятного симптома нет под рукой? Не спешите прибегать к народным средствам. Некоторые из них могут привести к непоправимым последствиям, предупреждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Его комментарий приводит “Газета.ру”.

Врач предостерег россиян от народного метода лечения изжоги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интернете можно найти совет по избавлению от изжоги с помощью раствора соды. Но этот метод опасен. Он ненадолго устранит неприятный симптом. Но в перспективе может сыграть роль в развитии язвы желудка или рака.

“Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую”, — отметил врач.

Можно ли пить кофе при изжоге: видео

В редких случаях сода вызывает опасное для жизни состояние – перфорацию желудочной стенки.

Еще один минус такого народного метода – это вред мочевыделительной системе. Сода повышает количество щелочи в моче.

“Если она остается такой постоянно, то образуются фосфатные камни в почках, которые невозможно растворить, а можно только удалить”, — резюмировал эксперт.

Ранее “Рамблер” рассказывал, под какие болезни маскируется гельминтоз.

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