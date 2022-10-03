Врач рассказал, под какие болезни маскируется гельминтоз

Заражение организма гельминтами легко спутать с симптомами распространенных заболеваний. Как этого не допустить, “Москве 24” рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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От того, в каком участке организма “поселятся” гельминты, будет зависеть и клиническая картина заболевания, предупредил эксперт. Так ощущение затрудненности дыхания может быть связано с появлением в легких глиста аскариды. Симптомы, присущие бронхиту или воспалению легких, появляются в период жизни гельминта.

Когда паразит живет в мозге, то его “носитель” может столкнуться с проблемами неврологическими, офтальмологическими и слуховыми.

Если гельминты поселились в органах желудочно-кишечного тракта – печени, желчном пузыре или кишечнике – то симптоматика зачастую совпадает с обострением панкреатита или гастрита. То есть, человек сталкивается с метеоризмом, отрыжкой, изжогой, отметил врач. Учащенное мочеиспускание не всегда может быть связано с циститом в том числе.

Также Сергей Вялов описал случай, когда боль в области лопаток была связана не со сколиозом или остеохондрозом, а с гельминтом токсокара, который живет под кожей и передается от собак.

Опасаться гельминтоза стоит тем, кто планирует поездку в Юго-Восточную Азию. Там водятся филярии, глисты и личинки которых легко внедряются под кожу.

“Например, стоит он (человек – прим.ред.) на берегу и мочит ножки, глист (...) попадает в вены на ногах. Многие думают, что это просто тромбофлебит или какой-то варикоз”, – привел пример собеседник “Москвы 24”.

Гельминтоз может маскироваться под ОРВИ. Читайте подробнее в статье “Рамблера”.