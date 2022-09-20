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1 час назад

Гастроэнтеролог Ужевко назвала неочевидные симптомы гельминтоза

Мария Иглина

Врач-гастроэнтеролог, педиатр "Инвитро-ЮГ" Светлана Ужевко рассказала, что заражение гельминтами может протекать бессимптомно или маскироваться под ОРВИ. Подробностями эксперт поделилась в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Ленты.ру".

Гастроэнтеролог назвала неочевидные симптомы гельминтоза
Фото: РамблерРамблер

По словам медика, симптомы зависят от типа паразита, а также от стадии заболевания:

"При аскаридозе на третий-седьмой день заражения может быть кашель, заложенность носа, умеренное повышение температуры. И, конечно, часто предполагается, что это ОРВИ".

Уженко добавила, что пациенты даже могут и не подозревать о заражении. Основным способом диагностики является анализ кала на гельминтов и паразиты. Однако стоит учитывать тот факт, что яйца и личинки глистов образуются не ежедневно, и иногда для подтверждения диагноза анализ приходится сдавать еще два-три раза.

Также эксперт напомнила о базовых правилах гигиены, чтобы избежать заражения: мыть руки перед едой, по возращению домой и после похода в туалет, не есть немытые овощи и фрукты, отказаться от привычки грызть ногти, ручки и другие предметы.

Ранее врач объяснила, как связаны осенняя хандра и желудочные боли.

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