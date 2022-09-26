Можно ли пить кофе при изжоге: видео

Большинство людей когда-либо в своей жизни сталкивались с изжогой. Она появляется, когда желудочный сок с соляной кислотой опадает в нижний отдел пищевода и раздражает его слизистую оболочку. Пищевод отделен от желудка сфинктером, который не дает пище попасть обратно. Но иногда этот клапан перестает нормально функционировать, соляная кислота попадает в пищевод, и появляется чувство жжения. Это и есть изжога.

Многие гастроэнтерологи при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) запрещают пациентам употреблять в пищу большой список продуктов, в том числе кофе. Однако, как рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova, это неправильный подход.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о связи кофе и изжоги и о том, можно ли все-таки пить напиток или нет.