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1 час назад

Можно ли пить кофе при изжоге: видео

Мира Маркина

Большинство людей когда-либо в своей жизни сталкивались с изжогой. Она появляется, когда желудочный сок с соляной кислотой опадает в нижний отдел пищевода и раздражает его слизистую оболочку. Пищевод отделен от желудка сфинктером, который не дает пище попасть обратно. Но иногда этот клапан перестает нормально функционировать, соляная кислота попадает в пищевод, и появляется чувство жжения. Это и есть изжога.

Многие гастроэнтерологи при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) запрещают пациентам употреблять в пищу большой список продуктов, в том числе кофе. Однако, как рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova, это неправильный подход.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о связи кофе и изжоги и о том, можно ли все-таки пить напиток или нет.

Ранее мы показывали ролик врача о том, что надо есть при камнях в желчном пузыре.

Болезни и лекарства,Видео,
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