Что надо есть при камнях в желчном пузыре: видео

При желчнокаменной болезни (ЖКБ) пациентам прописывают диету, так как питание - один из ключевых моментов в выздоровлении. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova, к ней на прием часто приходят люди с ЖКБ, которые полностью исключили из рациона один вид продуктов. Однако, по словам медика, это является пагубной ошибкой, которая может сильно навредить здоровью человека.