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18 минут назад

Что надо есть при камнях в желчном пузыре: видео

Мира Маркина

При желчнокаменной болезни (ЖКБ) пациентам прописывают диету, так как питание - один из ключевых моментов в выздоровлении. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova, к ней на прием часто приходят люди с ЖКБ, которые полностью исключили из рациона один вид продуктов. Однако, по словам медика, это является пагубной ошибкой, которая может сильно навредить здоровью человека.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что это за продукты и как они влияют на организм.

Ранее мы показывали ролик врача о том, как растворить камень в желчном пузыре.

Болезни и лекарства,Видео,
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