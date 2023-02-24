ВОЗ: более миллиарда человек могут заболеть холерой

Эксперты ВОЗ предупредили о том, что более миллиарда человек могут заболеть холерой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбоза.
В данный момент общее число стран, в которых выявили случаи заболевания холерой, превысило 20.
"По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой", – отметил Барбоз.
Специалист также добавил, что в 2022 году со вспышками холеры столкнулись на 50% стран больше, чем в 2021 году.
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