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59 минут назад

ВОЗ: более миллиарда человек могут заболеть холерой

Мира Маркина

Эксперты ВОЗ предупредили о том, что более миллиарда человек могут заболеть холерой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбоза.

ВОЗ: более миллиарда человек могут заболеть холерой
Фото: UnsplashUnsplash

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В данный момент общее число стран, в которых выявили случаи заболевания холерой, превысило 20.

"По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой", – отметил Барбоз.

Специалист также добавил, что в 2022 году со вспышками холеры столкнулись на 50% стран больше, чем в 2021 году.

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