Доктор спрогнозировал, когда в России закончится грипп

Эпидемия гриппа на территории России постепенно будет сходить на нет после февральских праздников и закончится в первый месяц весны. Таким мнением кандидат медицинских наук Евгений Машковский поделился с URA.ru.
Машковский пояснил, что грипп мог широко распространиться из-за достаточно высоких температур зимой. Одновременно с этим люди стали меньше заботиться о профилактике.
Помимо этого, важно не забывать о том, что циркулируют риновирусы и аденовирусы, которые по симптомам во многом похожи друг на друга.
Ранее “Рамблер” рассказывал, почему люди до сих пор умирают от гриппа. Это происходит не от самого вируса, а от осложнений, причиной которых он становится. Они в основном возникают у ослабленных людей. Наиболее частое осложнение — пневмония.