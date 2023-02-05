Доктор спрогнозировал, когда в России закончится грипп

Эпидемия гриппа на территории России постепенно будет сходить на нет после февральских праздников и закончится в первый месяц весны. Таким мнением кандидат медицинских наук Евгений Машковский поделился с URA.ru.

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Машковский пояснил, что грипп мог широко распространиться из-за достаточно высоких температур зимой. Одновременно с этим люди стали меньше заботиться о профилактике.

Помимо этого, важно не забывать о том, что циркулируют риновирусы и аденовирусы, которые по симптомам во многом похожи друг на друга.