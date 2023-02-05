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3 часа назад

Доктор Машковский спрогнозировал, когда в России закончится эпидемия гриппа

Мира Маркина

Эпидемия гриппа на территории России постепенно будет сходить на нет после февральских праздников и закончится в первый месяц весны. Таким мнением кандидат медицинских наук Евгений Машковский поделился с URA.ru.

Доктор спрогнозировал, когда в России закончится грипп
Фото: PxherePxhere

Машковский пояснил, что грипп мог широко распространиться из-за достаточно высоких температур зимой. Одновременно с этим люди стали меньше заботиться о профилактике.

Помимо этого, важно не забывать о том, что циркулируют риновирусы и аденовирусы, которые по симптомам во многом похожи друг на друга.

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Ранее “Рамблер” рассказывал, почему люди до сих пор умирают от гриппа. Это происходит не от самого вируса, а от осложнений, причиной которых он становится. Они в основном возникают у ослабленных людей. Наиболее частое осложнение — пневмония.

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