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39 минут назад

Терапевт Чернышова раскрыла неожиданный предвестник инсульта

Катерина Саломе

По данным ВОЗ, частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 населения страны. Терапевт Надежда Чернышова назвала неожиданный признак этого заболевания, пишет «Москва 24».

Терапевт раскрыла неожиданный предвестник инсульта
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Эксперт рассказала, что зевота может быть знаком того, что у человека скоро будет инсульт. По ее словам, она появляется, когда мозгу не хватает кислорода.

Зевота может произойти из-за душного помещения или умственной работы, когда человек переутомился и не выспался, уточнила она. Но в некоторых случаях, добавляет специалист, зевота может предупреждать о развитии инсульта.

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Но зевота — это не единственный признак инсульта, добавила врач. Человек, по ее словам, может почувствовать слабость в руке или ноге, асимметрию лица, невнятную речь, головную боль, головокружение и потерю ориентации в пространстве.

При наличии этих симптомов терапевт рекомендует срочно обратиться к врачу. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов, что все будет в порядке и не будет серьезных последствий, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что Мясников рассказал о головной боли, которая чревата инсультом.

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