Врач и телеведущий Александр Мясников в недавнем выпуске программы "О самом главном" рассказал о головной боли, которая может привести к инсульту.

По словам эксперта, в зоне риска находятся люди, которые страдают от мигреней, сопровождающихся аурой. Аурой медики именуют неврологические нарушения, которые возникают перед началом приступа головной боли: мушки, вспышки света или пелена перед глазами. В числе симптомов также покалывания в конечностях, их онемение или нарушение речи.