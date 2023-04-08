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1 час назад

Врач Мясников рассказал о головной боли, которая чревата инсультом

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников в недавнем выпуске программы "О самом главном" рассказал о головной боли, которая может привести к инсульту.

По словам эксперта, в зоне риска находятся люди, которые страдают от мигреней, сопровождающихся аурой. Аурой медики именуют неврологические нарушения, которые возникают перед началом приступа головной боли: мушки, вспышки света или пелена перед глазами. В числе симптомов также покалывания в конечностях, их онемение или нарушение речи.

Терапевт Румянцева заявила, что перед инсультом с утра ухудшается зрение

Мясников добавил, что если мигрень не сопровождается аурой, инсультом она не чревата. Однако при мигрени с аурой лучше сразу же обращаться к врачу.

Ранее "Рамблер" рассказывал о "тихих" симптомах инсульта, которые многие игнорируют.

Новости,Видео,Александр Мясников,
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