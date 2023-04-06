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2 часа назад

Диетолог Жаровская раскрыла опасность поздних завтраков

Мира Маркина

Диетолог Татьяна Жаровская в беседе с радио Sputnik предупредила об опасности поздних завтраков.

По словам медика, согласно клиническим исследованиям, люди, которые поздно завтракают, склонны к набору веса, а также имеют более высокий риск развития метаболических недугов.

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Жаровская подчеркнула: самое благоприятное время для первого приема пищи – с 5 до 8 утра. Это время, в которое органы пищеварения максимально включены и готовы к работе.

Ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые нельзя есть ежедневно.

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