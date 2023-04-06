Диетолог Жаровская раскрыла опасность поздних завтраков

Диетолог Татьяна Жаровская в беседе с радио Sputnik предупредила об опасности поздних завтраков.

По словам медика, согласно клиническим исследованиям, люди, которые поздно завтракают, склонны к набору веса, а также имеют более высокий риск развития метаболических недугов.

Жаровская подчеркнула: самое благоприятное время для первого приема пищи – с 5 до 8 утра. Это время, в которое органы пищеварения максимально включены и готовы к работе.