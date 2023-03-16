Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Микитюк раскрыла продукты, которые нельзя есть ежедневно

Мира Маркина
Людмила Микитюкэксперт

Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, которые нельзя употреблять каждый день. Об этом сообщает Life.

Несмотря на то, что рыбу и морепродукты важно часто включать рацион, поскольку в них находится оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот, с тунцом стоит быть осторожнее. Эту рыбу нужно употреблять не чаще двух раз в неделю, так как она может накапливать ртуть.

Красное мясо нельзя есть чаще трех раз в неделю: оно переваривается более шести часов, что оказывает большую нагрузку на организм. Эксперт напомнила, что в рацион следует включать не только говядину и свинину, но также птицу и морепродукты.

Диетолог Белева раскрыла самые полезные продукты при ожирении печени

"Это серьёзный повод отказаться от фрукта людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы".
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог

В числе других продуктов, которые, по мнению диетолога, нельзя есть каждый день, оказались крестоцветные и картофель.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог рассказала о полезных для глаз продуктах.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий