Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, которые нельзя употреблять каждый день. Об этом сообщает Life.

Несмотря на то, что рыбу и морепродукты важно часто включать рацион, поскольку в них находится оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот, с тунцом стоит быть осторожнее. Эту рыбу нужно употреблять не чаще двух раз в неделю, так как она может накапливать ртуть.

Красное мясо нельзя есть чаще трех раз в неделю: оно переваривается более шести часов, что оказывает большую нагрузку на организм. Эксперт напомнила, что в рацион следует включать не только говядину и свинину, но также птицу и морепродукты.

"Это серьёзный повод отказаться от фрукта людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы". Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

В числе других продуктов, которые, по мнению диетолога, нельзя есть каждый день, оказались крестоцветные и картофель.