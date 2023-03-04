По словам эксперта, определенные витамины и минералы способны снижать риск возникновения катаракты и других болезней глаз. Получать эти вещества необходимо из пищи, отметила в интервью агентству «Прайм» врач-диетолог Анастасия Ефимова.

В числе минералов и витаминов, которые необходимы для пользы глаз, специалист отметила витамины А, С и Е, Омега-3, а также цинк. И посоветовала обратить внимание на продукты с их содержанием.

Так, для получения цинка необходимо есть орехи, красное мясо, фасоль, устриц. Омега-3 есть в льняном масле и грецких орехах, а витамином А помогут обеспечить организм дыня, морковь, болгарский перец, шпинат, манго и абрикосы.

Также Ефимова рекомендует обратить внимание на брокколи, кукурузу, кабачки, апельсины и яйца. Эти продукты содержат лютеин, также способствующий поддержанию здоровья глаз.

Источниками витамина С эксперт назвала болгарский перец, клубнику, белокочанную капусту, картофель и брокколи, а витамином Е обеспечат организм крупы, листовые овощи, растительные масла и орехи.