Названы продукты, которые нельзя есть при гастрите

Своим профессиональным мнением в беседе с изданием «Москва 24» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, необходимо отказаться от жареных, жирных, кислых, соленых и острых блюд. Также не следует употреблять различные маринады, в которых содержится уксус. Отказаться придется и от кислых фруктов, например, от лимона.
Соломатина отметила, что все это раздражает желудок.
Что касается жареных блюд, то эксперт объяснила, что здесь опасность представляет образующаяся на них корочка: она будет царапать желудок и доставлять дискомфорт.
Жирные же продукты, как отметила специалист, очень сложно перевариваются. При гастрите же важно, чтобы желудочного сока выделялось не слишком много.
Соломатина порекомендовала пациентам с гастритом придерживаться определенной диеты и отдавать предпочтение тем продуктам, которые обволакивают слизистую желудка.
Всю еду необходимо тщательно пережевывать, чтобы в процессе пищеварения выделялось меньше желудочного сока.