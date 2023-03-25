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32 минуты назад

Диетолог Соломатина объяснила, что нельзя есть при гастрите

Мария Кимакович
Елена Соломатинаэксперт

Своим профессиональным мнением в беседе с изданием «Москва 24» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

Названы продукты, которые нельзя есть при гастрите
Фото: unsplashunsplash

По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, необходимо отказаться от жареных, жирных, кислых, соленых и острых блюд. Также не следует употреблять различные маринады, в которых содержится уксус. Отказаться придется и от кислых фруктов, например, от лимона.

Соломатина отметила, что все это раздражает желудок.

Что касается жареных блюд, то эксперт объяснила, что здесь опасность представляет образующаяся на них корочка: она будет царапать желудок и доставлять дискомфорт.

Жирные же продукты, как отметила специалист, очень сложно перевариваются. При гастрите же важно, чтобы желудочного сока выделялось не слишком много.

Чем меньше в желудочно-кишечном тракте выделяется агрессивных компонентов, которые обжигают, тем лучше.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Соломатина порекомендовала пациентам с гастритом придерживаться определенной диеты и отдавать предпочтение тем продуктам, которые обволакивают слизистую желудка.

Это различные кисели... какой-нибудь овсяный или молочный. Это могут быть супы, но протертые, с добавлением круп, которые образуют слизь.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Почему при гастрите нельзя носить ремни

Всю еду необходимо тщательно пережевывать, чтобы в процессе пищеварения выделялось меньше желудочного сока.

Ранее диетолог назвала продукты, которые нельзя есть ежедневно.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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