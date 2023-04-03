$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

80-летняя женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд

Диана Товсепова

80-летняя Жозефина Михалюк из Канады сдала 203 единицы крови за всю свою жизнь, спасая огромное количество других людей и установив мировой рекорд по количеству сданной цельной крови среди женщин. Об этом сообщает портал Книги рекордов Гиннесса Guinness World Records.

80-летняя женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд
Фото: UnsplashUnsplash

Одна единица крови приблизительно эквивалентна небольшой бутылке (473 мл).

Количество крови в организме человека зависит от его размера, однако средний взрослый имеет около 4,7 литров крови, что составляет около 10% массы тела.

Жозефина сдает кровь почти шесть десятилетий, начиная с 1965 года, когда ей было 22 лет.

Женщина начала свой донорский путь, когда навещала свою старшую сестру, у которой была назначена встреча с донором крови, и она попросила Жозефину присоединиться к ней.

Теперь Жозефина отдает по пол-литра крови каждый раз и чувствует, что ей "есть, что отдавать людям, которые в этом нуждается".

Врачи выяснили, как связаны высокое кровяное давление и деменция

Группа крови Жозефины — O+, которая пользуется большим спросом в больницах, потому что она наиболее распространена.

В США нет верхнего возрастного предела для донорства крови, если донор здоров, и Жозефина говорит, что планирует заниматься донорством, пока она жива.

Ранее мы писали о признаках слишком жидкой крови.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий