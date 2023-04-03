80-летняя женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд

80-летняя Жозефина Михалюк из Канады сдала 203 единицы крови за всю свою жизнь, спасая огромное количество других людей и установив мировой рекорд по количеству сданной цельной крови среди женщин. Об этом сообщает портал Книги рекордов Гиннесса Guinness World Records.

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Одна единица крови приблизительно эквивалентна небольшой бутылке (473 мл).

Количество крови в организме человека зависит от его размера, однако средний взрослый имеет около 4,7 литров крови, что составляет около 10% массы тела.

Жозефина сдает кровь почти шесть десятилетий, начиная с 1965 года, когда ей было 22 лет.

Женщина начала свой донорский путь, когда навещала свою старшую сестру, у которой была назначена встреча с донором крови, и она попросила Жозефину присоединиться к ней.

Теперь Жозефина отдает по пол-литра крови каждый раз и чувствует, что ей "есть, что отдавать людям, которые в этом нуждается".

Группа крови Жозефины — O+, которая пользуется большим спросом в больницах, потому что она наиболее распространена.

В США нет верхнего возрастного предела для донорства крови, если донор здоров, и Жозефина говорит, что планирует заниматься донорством, пока она жива.

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