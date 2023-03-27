Кровь становится жидкой, если в ней содержится мало форменных элементов. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Среди характерных симптомов для этого явления медик назвала слабость, учащенное сердцебиение, одышка и синяки. Любой из этих проявлений во время минимальной физической нагрузке свидетельствует об анемии и жидкой крови, уточнила эксперт.

При появлении перечисленных симптомов терапевт рекомендует незамедлительно обращаться к врачу. В противном случае это чревато серьезной угрозой для жизни, резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, что врач разбила живучий миф о лечении анемии.