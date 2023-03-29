Хирург, колопроктолог и доктор медицинских наук Аркадий Беджанян назвал анализы и обследования, которые помогают выявить онкологию на ранних стадиях. Об этом сообщает "Life".

Эксперт отметил, что наличие рака можно определить по общему анализу крови, а именно по наличию и количеству определенных ферментов и белков.

Заподозрить онкологию можно и по анализу мочи. Это исследование показывает наличие опухоли в мочевом пузыре и почках. Также врач рекомендует сдавать кал для анализа на скрытую кровь.

Женщина Беджанян порекомендовал делать УЗИ и маммографию на предмет опухолей в молочных железах.