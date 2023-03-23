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2 часа назад

Онколог Карасев связал рак с недостатком мелатонина в организме

Мира Маркина

Гормон мелатонин помимо регуляции циркадных ритмов помогает организму подавлять злокачественные клетки. Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.

Мелатонин вырабатывается в организме человека в ночные часы. Наиболее интенсивно – при полной темноте. Поэтому врач призвал обеспечивать себе наиболее комфортные условия для сна для бесперебойной выработки полезного гормона.

Мелатонин умеет подавлять воспалительные процессы в организме, заявил специалист, стимулировать иммунитет. Если гормон секретируется в достатке, человек стареет более медленно.

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Способность мелатонина выполнять онкосупрессивную функцию была раскрыта благодаря исследованием историй болезни больших групп женщин, работавших по ночам. У них риск возникновения рака был на 30% выше по сравнению теми людьми, кто спит в эти часы.

«Сегодня в клиниках, где лечатся пациенты с онкозаболеваниями, в терапии злокачественных образований используют и мелатонин в качестве дополнения. И такая терапия показывает более эффективные результаты», – отметил Карасев.

Ранее мы писали о распространенных ошибках при приеме обезболивающих препаратов.

Новости,Видео,Иван Карасев,
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