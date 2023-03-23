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1 час назад

Терапевт Романенко перечислила распространенные ошибки при приеме препаратов против боли

Мира Маркина

Неосторожность при приеме обезболивающих лекарств может нести угрозу здоровью, заявила в беседе с «Москвой 24» терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт объяснила, что каким бы ни был препарат, его главная цель – снять боль, уменьшив выработку воспалительных веществ. Но тем не менее лучше подбирать его вместе с врачом, не занимаясь самолечением.

Еще одна распространенная ошибка – принимать удвоенную дозу препарата за один раз. Это опасно и в целом бессмысленно, считает медик.

«Действие препарата зависит оттого, в каком состоянии человек находится, какая у него масса тела. Тем более таблетка действует не мгновенно, для этого нужно 30-60 минут», – отметила терапевт.

Выпить еще одну таблетку можно только некоторое время спустя. И только в том случае, если это не превысит допустимую суточную дозу препарата.

Не рекомендуется также принимать обезболивающие препараты на голодный желудок, так как это негативно скажется на его слизистой – может спровоцировать кровотечения и появление язв.

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К лекарствам, которые не наносят урон желудку, так как блокируют только ответственные за боль рецепторы, тоже стоит относиться с осторожностью. Они, по словам медика, небезопасны для сердечно-сосудистой системы.

«Такие лекарства могут вызвать риск тромбообразования, спровоцировать гипертонический криз», – объяснила эксперт.

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