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3 часа назад

Онколог Золотарева назвала тех, кто входит в группу риска заболевания раком

Мира Маркина

В большом интервью порталу 63.ru онколог Татьяна Золотарева рассказала, какие факторы в большей степени влияют на стремительное развитие рака органов.

Ссылаясь на данные системы здравоохранения, эксперт заявила, что с такой вредной привычкой, как курение, связано более 30% распространенных видов рака – молочной железы, легких, шейки матки, желудочно-кишечного тракта, слизистых рта и носа.

Как не пропустить рак шейки матки: видео

Неправильное питание и перенесенные инфекции (гепатит В и С), инсоляция также считаются в медицинском сообществе факторами риска.

Ранее мы рассказывали о неожиданных причинах появления синяков.

Новости,Видео,Татьяна Золотарева,
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