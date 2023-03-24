В большом интервью порталу 63.ru онколог Татьяна Золотарева рассказала, какие факторы в большей степени влияют на стремительное развитие рака органов.

Ссылаясь на данные системы здравоохранения, эксперт заявила, что с такой вредной привычкой, как курение, связано более 30% распространенных видов рака – молочной железы, легких, шейки матки, желудочно-кишечного тракта, слизистых рта и носа.

Неправильное питание и перенесенные инфекции (гепатит В и С), инсоляция также считаются в медицинском сообществе факторами риска.

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