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10 часов назад

Фтизиатр Богородская рассказала, что можно мочить Манту

Мария Каткова

Фтизиатр и кандидат медицинских наук Елена Богородская рассказала, что пробу Манту все-таки можно мочить. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила, что с пробой Манту можно принимать душ и ванную, а также плавать в море и бассейне.

"Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались", — добавила она.

Тем не менее Богородская предостерегла от других действий, которые могут вызвать нежелательную реакцию. Так, пробу нельзя чесать и тереть, иначе могут возникнуть повреждения, которые повлекут за собой негативную реакцию.

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Ранее сообщалось, что врач назвала категорию людей с высоким риском туберкулеза.

Новости,Видео,Елена Богородская,
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