"Может маскироваться под ОРВИ": врач — о туберкулезе

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией, соседствует с человеком многие столетия. Еще Гиппократ и Авиценна делали описания этой болезни. В современном мире заболевание, к сожалению, по-прежнему актуально.

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В России туберкулез является острой медико-социальной проблемой, несмотря на некоторые тенденции к снижению заболеваемости в последние годы.

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О том, чем опасно заболевание, можно ли полностью от него вылечиться, методах профилактики и других вопросах, связанных с туберкулезом, «Рамблер» расспросил врача-пульмонолога Эльвиру Бородулину.

Кто чаще всего болеет туберкулезом?

Если раньше считалось, что туберкулез — это болезнь асоциальных и неблагополучных слоев населения, то сейчас это далеко не так. Заболеть туберкулезом может каждый: человек любого пола, возраста и достатка. Особенность микробактерии в том, что она долго живет в окружающей среде. Но попадая в организм, она не обязательно вызывает заболевание. Это происходит ишь в случае, когда иммунная защита человека ослаблена.

В группе риска, как правило, дети, люди с сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, хроническими заболеваниями дыхательной, мочеполовой системы, лица, получающие иммунносупрессивную терапию.

Бородулина Эльвира Вячеславовна К.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза

Влияет ли уровень качества жизни на развитие болезни?

Конечно, влияет: хронический стресс, недостаток сна, неправильное и недостаточное питание, тяжелая работа ослабляют наш иммунитет, что создает условия для развития заболевания при встрече с микобактерией.

Каковы признаки туберкулеза?

Туберкулез чаще всего поражает легкие, хотя встречается и поражение мочеполовой системы, мозга, опорно-двигательного аппарата.

Симптомы заболевания неспецифичны, туберкулез часто может маскироваться даже под банальную ОРВИ.

слабость, утомляемость,

потливость (особенно ночью),

потеря аппетита,

кашель,

повышение температуры до 37,5 градусов. Основные симптомы туберкулеза:

По мере прогрессирования: одышка, кашель с мокротой и даже кровью, боль в груди.

Какой вид туберкулеза самый опасный?

Туберкулез бывает открытой формы (когда человек выделяет вместе с мокротой микобактерию в окружающую среду) и закрытой формы (когда выделение возбудителя не происходит). Конечно, наиболее опасен для окружающих открытый туберкулез, как активный источник заражения.

В плане перспектив лечения наиболее опасен устойчивый к антибиотикам туберкулез. К сожалению, такие формы встречаются все чаще и чаще сегодня.

Как выявляют болезнь?

Основным скрининговым методом для выявления туберкулеза у детей является реакция Манту (дополнительно применяется Диаскин тест). У взрослых скринингом является флюорография, которую необходимо выполнять ежегодно.

Можно ли заболеть туберкулезом несколько раз?

Да, повторное возникновение эпизодов болезни возможно, ведь туберкулез может рецидивировать. То есть процесс снова может становиться активным при определенных условиях после долгого затишья на фоне лечения.

Получится ли полностью вылечиться от туберкулеза?

На сегодняшний день это сделать возможно. После окончания лечения пациент еще некоторое время находится под наблюдением врачей противотуберкулезного диспансера. Если на протяжении нескольких лет наблюдения рецидива не наблюдается, пациент переходит в категорию клинически излеченных пациентов.

Как уберечься от заболевания? Какие способы профилактики порекомендуете?

Чтобы уберечься от заболевания необходимо:

Следить за своим состоянием здоровья и вовремя лечить хронические заболевания, не доводя до декомпенсации. Стараться правильно питаться, беречь себя от стресса, соблюдать режим труда и отдыха. Обязательно своевременно проходить флюорографию. Не заниматься самолечением, не назначать себе антибиотики при простуде и вовремя обращаться к врачу прям появлении симптомов заболевания.