Степени гипертонии, метеозависимость и профилактика: интервью с кардиологом

Ежегодно число людей, страдающих гипертонией, увеличивается. По оценкам ВОЗ, за последние 30 лет число пациентов с повышенным артериальным давлением увеличилось в два раза. Чаще всего гипертонией страдают люди от 30 до 79 лет, преимущественно это женщины.

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Гипертония становится причиной заболеваний, приводящих к летальному исходу. Так, повышенное артериальное давление может стать причиной инфаркта, инсульта, а также ряда аритмий. Если это заболевание, а точнее его первопричину, не лечить, то со временем оно начинает негативно влиять на работу многих органов в человеческом теле. Чтобы разобраться в основных вопросах о гипертонии, "Рамблер" поговорил с врачом терапевтом-кардиологом Анной Дроновой.

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Как диагностируют гипертонию?

Гипертоническая болезнь — заболевание, основным симптомом которого является повышение артериального давления (АД) более 140/90 мм рт. ст. не связанное с выявлением явных причин. В большинстве случаев давление повышается бессимптомно, и гипертоническую болезнь обнаруживают лишь в ходе обследования пациента.

Дронова Анна Анатольевна Врач терапевт-кардиолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Диагноз устанавливается на основании средних значений цифр артериального давления , полученных с помощью инструментального исследования (СМАД) или самостоятельного мониторинга цифр АД в домашних условиях .

Чем отличается гипертония I, II и III степени?

Оптимальным давлением для взрослого считается уровень 120/80 мм рт. ст. и меньше, верхней границей нормы признан уровень до 130/85мм рт.ст. Если артериальное давление повышается до 140/90 мм рт.ст. и более мы говорим об артериальной гипертонии 1 степени, значения 160/100 мм рт.ст. и выше характерно для 2 степени, а показатели выше 180/110 мм рт.ст. свидетельствуют о 3 степени артериальной гипертензии.

Принципиально важно определять стадию заболевания, от этого зависит объем проводимого лечения. Стадия гипертонической болезни не зависит от уровня АД и определяется на основании оценки факторов риска заболевания (таких как возраст, курение, повышение уровня холестерина и массы тела, малоподвижный образ жизни и др.) , а также имеющихся изменений со стороны органов-мишеней (головной мозг, глазное дно, сердце, сосуды, почки) , возникших вследствие воздействия на них повышенных цифр АД.

Как понять, что у человека гипертонический криз?

Гипертонический криз —значительное повышение АД с острым поражением органов-мишеней, требующее немедленных действий̆, обычно с помощью внутривенной терапии. Лечение пациентов с гипертоническим кризом рекомендуется проводить в стационаре.

Значительное повышением АД без признаков острых изменений в органах-мишенях , в настоящее время не расценивается как проявление гипертонического криза, а трактуется как «неконтролируемая артериальная гипертензия». Таким пациентам снижение АД обычно может проводиться в амбулаторных условиях, чаще всего путем назначения дополнительной таблетированной терапии в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.

Для того, чтобы снизить давление, многие врачи рекомендуют изменить свой образ жизни. Что конкретно нужно делать людям с повышенным давлением?

Достаточно спать ( не менее 7 часов в сутки), избегать ночных смен, командировок.

Нормализовать массу тела . Пациенту настоятельно рекомендуется избегать жирных, сладких блюд, отдавать предпочтение овощам, фруктам, злаковым и хлебу грубого помола.

Потребление соли надо ограничить до 5 г/сут. В соли содержится натрий, который приводит к задержке воды в организме, и как следствие, повышению артериального давления.

Необходимо прекратить или ограничить курение.

Рекомендованы регулярные физические тренировки не менее 4 раз в неделю продолжительностью 30– 45 минут. Предпочтительны индивидуально приемлемые для пациента нагрузки: пешие прогулки, теннис, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, работа в саду, плавание.

Какие заболевания предшествуют гипертонии?

Существуют заболевания, приводящие к повышению цифр артериального давления , при выявлении которых говорят о вторичной артериальной гипертензии. Проводя терапию основного заболевания, можно добиться нормализации показателей АД. К таким заболеваниям относятся болезни эндокринной системы, врожденное сужение аорты, синдром обструктивного апноэ во сне.

На что обратить внимание, если человек заподозрил у себя гипертонию?

Всем взрослым необходимо как минимум один раз в год измерять давление, проверять уровень глюкозы и общего холестерина и рассчитывать сердечно-сосудистый риск. Знать свой уровень сахара и холестерина важно, т.к. сахарный диабет и дислипидемия - частые спутники АГ и вместе приводят к инфаркту или инсульту быстрее, чем по отдельности.

Как артериальное давление зависит от атмосферного давления? Как справляться тем, кто страдает метеозависимостью?

Есть мнение, что артериальное давление зависит от атмосферного, но это не так. Наш организм сам регулирует давление и на его уровень в большей степени влияет наследственная предрасположенность и образ жизни.