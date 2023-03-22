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56 минут назад

Физиатр Богородская: люди с иммунодефицитом подвержены заражению туберкулезом

Мария Каткова

Доктор медицинских наук и физиатр Елена Богородская назвала категорию людей, подверженных заражению туберкулезом. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач назвала категорию людей с высоким риском туберкулеза
Фото: UnsplashUnsplash

Медик отметила, что в зоне риска находятся люди с иммунодефицитом, так как они могут заразиться даже при единичном контакте с больным человеком.

Она посоветовала больным носить средства индивидуальной защиты, так как это значительно снижает риск для окружающих. Если с человеком, зараженным туберкулезом, долгое время контактировал человек без иммунодефицита, то он также оказывается в зоне риска заражения.

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Богородская напомнила, что инкубационный период туберкулеза может длиться от двух месяцев до 60 лет. У большинства пациентов первые симптомы появляются спустя пять лет после заражения.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о возможном всплеске туберкулеза.

Новости,Елена Богородская,
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