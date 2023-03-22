Врач назвала категорию людей с высоким риском туберкулеза

Доктор медицинских наук и физиатр Елена Богородская назвала категорию людей, подверженных заражению туберкулезом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Медик отметила, что в зоне риска находятся люди с иммунодефицитом, так как они могут заразиться даже при единичном контакте с больным человеком.

Она посоветовала больным носить средства индивидуальной защиты, так как это значительно снижает риск для окружающих. Если с человеком, зараженным туберкулезом, долгое время контактировал человек без иммунодефицита, то он также оказывается в зоне риска заражения.

Богородская напомнила, что инкубационный период туберкулеза может длиться от двух месяцев до 60 лет. У большинства пациентов первые симптомы появляются спустя пять лет после заражения.