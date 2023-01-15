Врач предупредил о возможном всплеске туберкулеза

Считается, что в России не самая благополучная ситуация с заболеваемостью туберкулезом. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждает о возможном росте заболеваемости туберкулезом. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
По словам врача, сейчас в России распространение получили не только вирусные, но и бактериальные заболевания. Владимир Болибок указал на то, то широкое применение антибиотиков может приводить к росту устойчивых к антибиотикам штаммов стрептококка, стафилококка и гемолитической палочки.
"Возможен и всплеск заболеваемости туберкулезом", — сообщил Владимир Болибок.
К группе риска врач причислил офисных работников и тех, кто вынужден часто контактировать с другими.
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