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3 часа назад

Биологи выяснили, что постоянный стресс может повысить риск слепоты

Мира Маркина

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине установили, что из-за частого стресса может быстрее стареть сетчатка и возрастать вероятность глаукомы и потери зрения. Соответствующее исследование опубликовал журнал Aging Cell.

Биологи выяснили, что стресс может повысить риск слепоты
Фото: PxherePxhere

Ученые исследовали часть зрительного нерва мышей, расположенную в глазах. В молодой сетчатке они не обнаружили признаков того, что зрительный нерв поврежден. У старых или подверженных стрессу животных, напротив, выявили изменения, характерные для тех, кто болен глаукомой.

Как выяснили ученые, одновременно с повреждением зрительного нерва менялась активность генов. По ним в будущем возможно будет выявлять глаукому на ранних стадиях. Сейчас для этого необходимо сутки или дольше отслеживать внутриглазное давление. Кроме того, отмечают исследователи, получится предотвращать слепоту при старении, влияя на активность генов.

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Глаукома — это группа заболеваний глаз, из-за которых может повреждаться зрительный нерв и пропадать зрение. Она часто возникает из-за того, что повышено внутриглазное давление.

Ранее "Рамблер" рассказывал, в каких случаях нет смысла делать операцию коррекции зрения.

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