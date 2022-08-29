В каких случаях бесполезно делать операцию по коррекции зрения

Не смотря на широкий ассортимент очковых оправ, мягких контактных линз с диоптриями (в том числе, и цветных), относительно новой методике ортокератологии (использование «ночных» жестких линз), или же возможность использования склеральных линз, люди с нарушением рефракции иногда выбирают оперативное лечение – лазерную коррекцию зрения.
Но, как и у всех методов коррекции зрения, у этого варианта есть противопоказания. Некоторым людям данная методика не подходит, и следует рассматривать другие варианты. "Рамблер" поговорил об этом с экспертом.
Рассмотрим подробней, кому же не подходит лазерная коррекция зрения.
Следующей группе, кому на время стоит воздержаться от операции – это беременные женщины, и находящиеся в периоде лактации. Во время беременности в организме происходят изменения, сильно изменен гормональный фон, и в некоторых случаях зрение может снижаться без каких либо предвестников. Тем более, что любое вмешательство в организм это стресс, который и так имеет тело женщины в период вынашивания ребенка.
Временным противопоказанием могут быть и воспалительные процессы глаза. Например, вы прошли диагностику, назначена дата операции, и утром вы просыпаетесь со слегка покрасневшими глазами, и небольшим отделяемым. Не стоит быстро промывать глаза, закапывая всевозможные препараты, чтобы убрать признаки воспаления. Так как в противном случае, инфекция может проникнуть в глублежащие отделы глаза, что может привести к печальным последствиям для вашего зрения, и глаза, как органа.
При наличии офтальмологических патологий, таких как кератоконус, глаукома, атрофия зрительного нерва, помутнение роговицы (бельмо), ранее выполненные операции на сетчатке (исключающие лазерную коагуляцию при некоторых видах периферических дистрофий), оперативное вмешательство нецелесообразно, потому что острота зрения может не измениться.