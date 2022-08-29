В каких случаях бесполезно делать операцию по коррекции зрения

Не смотря на широкий ассортимент очковых оправ, мягких контактных линз с диоптриями (в том числе, и цветных), относительно новой методике ортокератологии (использование «ночных» жестких линз), или же возможность использования склеральных линз, люди с нарушением рефракции иногда выбирают оперативное лечение – лазерную коррекцию зрения.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Но, как и у всех методов коррекции зрения, у этого варианта есть противопоказания. Некоторым людям данная методика не подходит, и следует рассматривать другие варианты. "Рамблер" поговорил об этом с экспертом.

Видео дня

Рассмотрим подробней, кому же не подходит лазерная коррекция зрения.

В первую очередь, это возраст до 18 лет. Так как организм в этом периоде еще развивается, и рост глазного яблока так же может прогрессировать, что вследствие дает изменения рефракции. Хотя стоит уточнить, что бывают исключения, и некоторые дети проходят эту процедуру, как за рубежом, так и в России, но только при наличии особых показаний.

Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Следующей группе, кому на время стоит воздержаться от операции – это беременные женщины, и находящиеся в периоде лактации. Во время беременности в организме происходят изменения, сильно изменен гормональный фон, и в некоторых случаях зрение может снижаться без каких либо предвестников. Тем более, что любое вмешательство в организм это стресс, который и так имеет тело женщины в период вынашивания ребенка.

Наличие амблиопии или «ленивого» глаза. При таком диагнозе делается лазерная коррекция зрения, но человек должен понимать, что 100% зрения не стоит ожидать.



Нестабилизированное нарушение рефракции. Если при осмотрах у офтальмолога постоянно меняются ваши показатели, выписываются новые очки, то процесс не стабилизирован, если же ваша диоптрийность такая же, как и на прошлом осмотре, то смело можно идти на операцию. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Временным противопоказанием могут быть и воспалительные процессы глаза. Например, вы прошли диагностику, назначена дата операции, и утром вы просыпаетесь со слегка покрасневшими глазами, и небольшим отделяемым. Не стоит быстро промывать глаза, закапывая всевозможные препараты, чтобы убрать признаки воспаления. Так как в противном случае, инфекция может проникнуть в глублежащие отделы глаза, что может привести к печальным последствиям для вашего зрения, и глаза, как органа.

Толщина роговицы, а, вернее, её истончение, это противопоказание практически ко всем видам лазерной коррекции зрения. Так как после операции изначально происходит истончение роговицы, при низкой толщине (менее 440 микромикрон) лазерная коррекция невозможна.



Людям, имеющим синдром сухого глаза также стоит обдумать так ли необходима лазерная коррекция зрения, потому что после операции происходит усугубление жалоб, повышается период реабилитации, так как происходит воздействие лазера на роговицу, что влечет за собой нарушение слезопродукции. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог