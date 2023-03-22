Физиатр и кандидат медицинских наук Елена Богородская рассказала, что пробу Манту все-таки можно мочить. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что с пробой Манту можно принимать душ и ванную, а также плавать в море и бассейне.
"Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались", — добавила она.
Тем не менее Богородская предостерегла от других действий, которые могут вызвать нежелательную реакцию. Так, пробу нельзя чесать и тереть, иначе могут возникнуть повреждения, которые поведут за собой негативную реакцию.
Ранее сообщалось, что врач назвала категорию людей с высоким риском туберкулеза.