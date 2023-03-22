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1 час назад

Терапевт Галкина предложила лечить заболевания ЖКТ, чтобы избавиться от запаха изо рта

Мария Каткова

Врач-терапевт и нутрициолог Валерия Галкина назвала причины неприятного запаха изо рта и способы их устранения. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт посоветовала выяснить первопричину неприятного запаха изо рта и бороться с ней. Симптом возникает при заболеваниях полости рта, а также при проблемах с органами ЖКТ. И речь идет не только о желудке, но также, например, о печени.

Галкина предложила обследоваться у врача и понять, есть ли проблемы с органами живота. Если их не было обнаружено, то стоит посетить стоматолога.

Откуда берется неприятный запах изо рта

Если запах изо рта нужно убрать быстро, то есть масса средств для чистки зубов и полости рта: зубная нить, ополаскиватели, а также спреи и пастилки. Также подойдет кокосовое масло.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, как диабет связан с запахом изо рта.

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