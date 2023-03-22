Врач-терапевт и нутрициолог Валерия Галкина назвала причины неприятного запаха изо рта и способы их устранения. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт посоветовала выяснить первопричину неприятного запаха изо рта и бороться с ней. Симптом возникает при заболеваниях полости рта, а также при проблемах с органами ЖКТ. И речь идет не только о желудке, но также, например, о печени.

Галкина предложила обследоваться у врача и понять, есть ли проблемы с органами живота. Если их не было обнаружено, то стоит посетить стоматолога.

Если запах изо рта нужно убрать быстро, то есть масса средств для чистки зубов и полости рта: зубная нить, ополаскиватели, а также спреи и пастилки. Также подойдет кокосовое масло.