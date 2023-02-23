Врач рассказала, как диабет связан с запахом изо рта

Неприятный запах изо рта может указывать на то, что в крови повышен уровень сахара. Об этом "Газете.ру" рассказала врач открытого лектория для диабетиков, педиатр Ольга Кашляк.

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По словам эксперта, из-за высокого уровня сахара в крови в слюне накапливается глюкоза. Формируется питательная среда для ротовых бактерий, которые вместе с остатками пищи создают налет на зубах. Чтобы в ротовой полости не возникло инфекции, Кашляк рекомендует удалять налет не реже чем раз в 12 часов.

Ольга Кашляк отметила, что на диабет может также указывать запах ацетона изо рта. Организм людей с этим диагнозом использует жиры, чтобы синтезировать глюкозу. Остатки жиров превращаются в кетоны — летучие соединения, к которым относится ацетон и которые выводятся через легкие. Именно поэтому изо рта появляется характерный запах.

Если уровень кетонов станет слишком высоким, может возникнуть фруктовый или сладкий запах изо рта. Он укажет на кетоацидоз и станет сигналом, что незамедлительно стоит обратиться к врачу.

Кетоацидоз смертельно опасен. Кома может развиться через несколько часов или дней в зависимости от особенностей организма. Больше всего опасности подвержены новорожденные дети, предостерегла врач.