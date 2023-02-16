Ученые: неприятный запах изо рта увеличивает риск болезней сердца

Заражение бактерией, вызывающей заболевание десен и неприятный запах изо рта, может увеличить риск сердечных заболеваний. Такой вывод сделали швейцарские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале eLife.

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Исследование выявило еще один предполагаемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это также может указывать на то, что лечение колонизации или инфекции ротовой бактерией Fusobacterium nucleatum может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

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Сочетание генетических и экологических факторов риска способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются причиной примерно одной трети всех смертей во всем мире. Накопление бляшек в артериях, которые снабжают сердце кровью, вызывает ишемическую болезнь сердца — наиболее распространенный тип сердечных заболеваний, а также может привести к закупорке, вызывающей сердечные приступы. Предыдущие исследования связывали определенные инфекции с повышенным риском образования зубного налета.

«Хотя был достигнут огромный прогресс в анализе того, как развивается ишемическая болезнь сердца, наше понимание того, как инфекции, воспаление и генетические факторы риска способствуют этому, все еще неполно», — говорят авторы исследования.

Ученые проанализировали генетическую информацию, данные о состоянии здоровья и образцы крови 3459 человек, принимавших участие в исследовании CoLaus|PsyCoLaus — когорте населения Швейцарии. Из 3459 участников около 6% перенесли сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое проявление в течение 12-летнего периода наблюдения. Команда проверила образцы крови участников на наличие антител против 15 различных вирусов, шести бактерий и одного паразита.

После того, как авторы скорректировали результаты с учетом известных сердечно-сосудистых факторов риска, они обнаружили, что антитела против ротовой бактерии F. nucleatum были связаны с несколько повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

«F. nucleatum может способствовать риску сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного системного воспаления из-за присутствия бактерий во рту или из-за прямой колонизации стенок артерий или бляшек, выстилающих стенки артерий», — объясняют ученые.

Авторы также подтвердили, что люди с высокими показателями генетического риска ишемической болезни сердца имеют повышенный риск сердечно-сосудистых проявлений, как показывали предыдущие исследования.

Авторы говорят, что если будущие исследования подтвердят связь между F. nucleatum и сердечными заболеваниями, это может привести к новым подходам к выявлению лиц, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.