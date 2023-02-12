Откуда берется неприятный запах изо рта

Неприятный запах, который появляется во рту после сна или еды, называется галитоз. Он может говорить о расстройствах организма, но может быть и признаком нормы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Бактериальная пленка образуется везде, но больше всего оседает в труднодоступных местах, между зубов, под зубными протезами. Еще в ротовой полости оседают кусочки пищи, клетки эпителия, кровь и прочее. Бактерии расщепляют остатки и в результате гниения образуются пахучие вещества. Так что несвежее дыхание по утрам – это естественно. Но если запах чрезмерный и стойкий, то это может указывать на проблемы в организме.

Видео дня

Причины запаха изо рта можно разделить по трем профилям. Первый — стоматологические проблемы. Это кариозные зубы, зубной камень, парадонтит. Второй профиль — гастроэнтерологичечкий. Это кандидоз пищевода, язвенная болезнь ЖКТ. Третий профиль — ЛОР-профиль. Сюда входят тонзиллофарингиты, хронические заболевания ротоглотки, синуситы, хронический гайморит.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Проблемы могут быть как местные, связанные с заболеваниями зубов, рта, носа и гортани, так и общие, когда виноваты нарушения и системные болезни организма.

Плохая гигиена зубов – причина №1 несвежего дыхания;

Кариес и гниение зубов. В кариозных полостях скапливаются гниющие частички пищи, налет и разрушенные ткани. А вычистить их щеткой проблематично;

Хронические гаймориты, синуситы, ангины, поражения слизистой оболочки носа и горла, пробки в миндалинах увеличива.т количество бактерий во рту;

Заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка, недостаток ферментов и плохое усвоение пищи – фактор появления кислого, гнилостного или сернистого запаха;

Сахарный диабет провоцирует активный распад жиров и накопление кетоновых тел в крови, из-за чего дыхание, пот и выделения пахнут ацетоном;

Поражения легких, бронхиты и астма могут сопровождаться кисловатым запахом;

При сбоях в работе печени и почет в организме накапливаются вредные вещества в крови, которые провоцируют неприятный запах;

Некоторые лекарства плохо пахнут и влияют на работу ЖКТ;

Не забывайте и о продукта со специфическими ароматами вроде лука и чеснока.