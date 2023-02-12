Откуда берется неприятный запах изо рта

Неприятный запах, который появляется во рту после сна или еды, называется галитоз. Он может говорить о расстройствах организма, но может быть и признаком нормы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
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Бактериальная пленка образуется везде, но больше всего оседает в труднодоступных местах, между зубов, под зубными протезами. Еще в ротовой полости оседают кусочки пищи, клетки эпителия, кровь и прочее. Бактерии расщепляют остатки и в результате гниения образуются пахучие вещества. Так что несвежее дыхание по утрам – это естественно. Но если запах чрезмерный и стойкий, то это может указывать на проблемы в организме.
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Причины запаха изо рта можно разделить по трем профилям. Первый — стоматологические проблемы. Это кариозные зубы, зубной камень, парадонтит. Второй профиль — гастроэнтерологичечкий. Это кандидоз пищевода, язвенная болезнь ЖКТ. Третий профиль — ЛОР-профиль. Сюда входят тонзиллофарингиты, хронические заболевания ротоглотки, синуситы, хронический гайморит.
Главный принцип избавления от запаха – обнаружить и убрать источник. Жвачка и прочие подобные способы лишь замаскируют ароматы. Поэтому важно устранить причину, а также следить за гигиеной: тщательно чистить зубы с утра и вечером, использовать зубную нить, ирригатор и скребок для зубов, а также споласкивать рот после употребления пищи.