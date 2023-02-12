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1 час назад

Откуда берется неприятный запах изо рта

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Неприятный запах, который появляется во рту после сна или еды, называется галитоз. Он может говорить о расстройствах организма, но может быть и признаком нормы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Откуда берется неприятный запах изо рта
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бактериальная пленка образуется везде, но больше всего оседает в труднодоступных местах, между зубов, под зубными протезами. Еще в ротовой полости оседают кусочки пищи, клетки эпителия, кровь и прочее. Бактерии расщепляют остатки и в результате гниения образуются пахучие вещества. Так что несвежее дыхание по утрам – это естественно. Но если запах чрезмерный и стойкий, то это может указывать на проблемы в организме.

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Причины запаха изо рта можно разделить по трем профилям. Первый — стоматологические проблемы. Это кариозные зубы, зубной камень, парадонтит. Второй профиль — гастроэнтерологичечкий. Это кандидоз пищевода, язвенная болезнь ЖКТ. Третий профиль — ЛОР-профиль. Сюда входят тонзиллофарингиты, хронические заболевания ротоглотки, синуситы, хронический гайморит.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Проблемы могут быть как местные, связанные с заболеваниями зубов, рта, носа и гортани, так и общие, когда виноваты нарушения и системные болезни организма.

  • Плохая гигиена зубов – причина №1 несвежего дыхания;
  • Кариес и гниение зубов. В кариозных полостях скапливаются гниющие частички пищи, налет и разрушенные ткани. А вычистить их щеткой проблематично;
  • Хронические гаймориты, синуситы, ангины, поражения слизистой оболочки носа и горла, пробки в миндалинах увеличива.т количество бактерий во рту;
  • Заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка, недостаток ферментов и плохое усвоение пищи – фактор появления кислого, гнилостного или сернистого запаха;
  • Сахарный диабет провоцирует активный распад жиров и накопление кетоновых тел в крови, из-за чего дыхание, пот и выделения пахнут ацетоном;
  • Поражения легких, бронхиты и астма могут сопровождаться кисловатым запахом;
  • При сбоях в работе печени и почет в организме накапливаются вредные вещества в крови, которые провоцируют неприятный запах;
  • Некоторые лекарства плохо пахнут и влияют на работу ЖКТ;
  • Не забывайте и о продукта со специфическими ароматами вроде лука и чеснока.

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Главный принцип избавления от запаха – обнаружить и убрать источник. Жвачка и прочие подобные способы лишь замаскируют ароматы. Поэтому важно устранить причину, а также следить за гигиеной: тщательно чистить зубы с утра и вечером, использовать зубную нить, ирригатор и скребок для зубов, а также споласкивать рот после употребления пищи.

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