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1 час назад

Фитнес-тренер Моисеева перечислила причины набора веса после похудения

Катерина Саломе

Зачастую вес после диет и регулярных упражнений быстро возвращается к изначальной отметке. Фитнес-тренер Марина Моисеева объяснила, почему так происходит, опубликовав пост в своих соцсетях.

Тренер перечислила причины набора веса после похудения
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего специалист выделила нарушение режима. Человек может несколько месяцев придерживаться правильного питания и тренировок, а потом резко начать есть вредную пищу, что приведет к набору веса.

Почему голодание не помогает похудеть

Такие срывы, по словам эксперта, зачастую случаются из-за психологических проблем. При стрессе и негативных эмоциях всегда будет хотеться заесть это состояние че-то вкусным.

Второй причиной набора веса тренер назвала нарушение гормонального фона. Как правило, причина кроется в дисбалансе гормонов щитовидной железы, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что терапевт предостерег от резкого похудения.

Новости,Марина Моисеева,
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