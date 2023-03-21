Тренер перечислила причины набора веса после похудения

Зачастую вес после диет и регулярных упражнений быстро возвращается к изначальной отметке. Фитнес-тренер Марина Моисеева объяснила, почему так происходит, опубликовав пост в своих соцсетях.

Фото: Unsplash Unsplash

Прежде всего специалист выделила нарушение режима. Человек может несколько месяцев придерживаться правильного питания и тренировок, а потом резко начать есть вредную пищу, что приведет к набору веса.

Такие срывы, по словам эксперта, зачастую случаются из-за психологических проблем. При стрессе и негативных эмоциях всегда будет хотеться заесть это состояние че-то вкусным.

Второй причиной набора веса тренер назвала нарушение гормонального фона. Как правило, причина кроется в дисбалансе гормонов щитовидной железы, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что терапевт предостерег от резкого похудения.