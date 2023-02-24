Терапевт Георгий Сапего предостерег от резкого похудения

Терапевт Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik предостерег россиян от резкого похудения.

Фото: Unsplash Unsplash

Эксперт посоветовал "худеть к лету" в умеренном темпе. По словам Сапего, не стоит пытаться сбросить более одного килограмма в неделю. В противном случае, чрезмерно интенсивное похудение может негативно отразиться на здоровье.

В частности, экстремальное избавление от лишних килограммов чревато повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, а также простудами:

"Будет сложнее переносить низкие температуры: резко похудевшие люди мерзнут и дома, и на улице, и на работе. Может снижаться пульс".

При появлении данных симптомов врач настоятельно рекомендовал менять диету и повышать калорийность рациона. Так, медик посоветовал включить в меню творог, сою, мясо индейки и не пренебрегать растительными маслами и орехами.