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2 часа назад

Терапевт Георгий Сапего предостерег от резкого похудения

Мира Маркина

Терапевт Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik предостерег россиян от резкого похудения.

Терапевт Георгий Сапего предостерег от резкого похудения
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт посоветовал "худеть к лету" в умеренном темпе. По словам Сапего, не стоит пытаться сбросить более одного килограмма в неделю. В противном случае, чрезмерно интенсивное похудение может негативно отразиться на здоровье.

Ольга Орлова рассказала, что похудела на 10 килограммов за две недели

В частности, экстремальное избавление от лишних килограммов чревато повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, а также простудами:

"Будет сложнее переносить низкие температуры: резко похудевшие люди мерзнут и дома, и на улице, и на работе. Может снижаться пульс".

При появлении данных симптомов врач настоятельно рекомендовал менять диету и повышать калорийность рациона. Так, медик посоветовал включить в меню творог, сою, мясо индейки и не пренебрегать растительными маслами и орехами.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что запах шоколада помогает похудеть.

Новости,Ольга Орлова,
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