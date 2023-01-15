Почему голодание не помогает похудеть

Люди задумываются о похудении, чтобы соответствовать принятым в обществе стандартам красоты или чувствовать себя лучше. Кажется, что самый простой способ похудеть состоит в том, чтобы просто перестать есть. Однако врачи утверждают, что похудение не помогает. "Рамблер" расскажет, почему голодание не имеет никакого смысла.

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Быстрое похудение возможно только при наличии определенных заболеваний или стрессов. В остальных случаях придется запастись терпением, наладить питание и заняться спортом, который доставляет вам удовольствие, подойдут даже пешие прогулки. Вы удивитесь, когда со временем заметите, что ваше тело изменилось, но цифры на весах могут остаться теми же.

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Все дело в том, что у большинства людей неправильное представление о пути избавления от лишнего веса. Среди начинающих худеть распространено мнение о том, что если питаться только листьями салата, запивая их водой, то можно сбросить вес быстро. Но такой способ скорее спровоцирует набор веса, при этом бы вы будете испытывать дефицит необходимых витаминов и самоощущение станет только хуже.

Слишком резкий переход к голоданию переживается организмом как сильнейший стресс и неизменно приводит к срыву. Для начала необходимо просто "оздоровить" свой рацион заменив одни продукты другими. Например, белый хлеб заменить хлебом с отрубями, а чипсы морковью и другими полезными снеками.

Затем начните считать соотношение белков, жиров и углеводов. Вас поразит, насколько трудно питаться сбалансированно, если любишь фаст-фуд и сладости. Постепенно вы заметите, что для набора сбалансированного дневного калоража (даже диетического), нужно есть нормальное количество еды и вес при этом будет уходить. Главное, питаться качественными продуктами и двигаться. А голодать вовсе не стоит!

Голодание — один из видов диетотерапии, которая должна проводиться под контролем врача-диетолога. Если человек самостоятельно отказывается от приемов пищи, это не помогает, потому что не проводится весь комплекс мер. Задача — не отказаться от пищи, а обеспечивать суточный калораж со снижением показателей калорийности пищи. Обязательным моментом являются физическая нагрузка и употребление воды. Здесь нужен тонкий подход к каждому пациенту, поэтому не стоит самому полностью отказываться от пиши, так как это может привести к тяжелым последствиям. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог