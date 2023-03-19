Весной у многих внезапно обостряются хронические заболевания.
Особенно болезни желудочно-кишечного тракта. В беседе с RT врач-терапевт Елена Попова рассказала о причинах этого явления.
Эксперт выделила среди распространенных причин ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности и стрессы. Весной организм ослабевает из-за резкого перехода в другой сезон, уточнила она. Также, по ее словам, это может быть связано с характером питания, так как после зимы часто наблюдается дефицит полезных микро- и макроэлементов из-за малого количества фруктов и овощей в рационе.
«Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — подчеркнула врач.
Терапевт рекомендует соблюдать щадящую диету, правильно питаться, постараться исключить продукты, которые могут повредить слизистую. Эти действия, по ее словам, помогут в профилактике хронических гастритов, колитов, энтеритов, язвенной болезни желудка.
Ранее мы писали о том, что терапевт назвала опасные для иммунитета привычки.