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2 часа назад

Терапевт Попова назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Катерина Саломе

Весной у многих внезапно обостряются хронические заболевания.

Особенно болезни желудочно-кишечного тракта. В беседе с RT врач-терапевт Елена Попова рассказала о причинах этого явления.

Эксперт выделила среди распространенных причин ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности и стрессы. Весной организм ослабевает из-за резкого перехода в другой сезон, уточнила она. Также, по ее словам, это может быть связано с характером питания, так как после зимы часто наблюдается дефицит полезных микро- и макроэлементов из-за малого количества фруктов и овощей в рационе.

Как холодный душ помогает иммунной системе

«Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — подчеркнула врач.

Терапевт рекомендует соблюдать щадящую диету, правильно питаться, постараться исключить продукты, которые могут повредить слизистую. Эти действия, по ее словам, помогут в профилактике хронических гастритов, колитов, энтеритов, язвенной болезни желудка.

Ранее мы писали о том, что терапевт назвала опасные для иммунитета привычки.

Новости,Видео,Елена Попова,
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