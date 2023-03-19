Эксперт выделила среди распространенных причин ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности и стрессы. Весной организм ослабевает из-за резкого перехода в другой сезон, уточнила она. Также, по ее словам, это может быть связано с характером питания, так как после зимы часто наблюдается дефицит полезных микро- и макроэлементов из-за малого количества фруктов и овощей в рационе.