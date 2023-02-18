Как холодный душ помогает иммунной системе

Многие говорят о пользе холодного душа, утверждая, что такая привычка укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и ускоряет процесс жиросжигания, является профилактикой варикозного расширения вен и улучшает настроение. "Рамблер" выяснил, может ли холодный душ реально повлиять на иммунитет.
Всем известно, что закаливание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Мероприятия по закаливаю врачи советуют начинать с детского возраста и осуществлять на протяжении всей жизни.
Кратковременное профилактическое воздействие воды низкой температуры на организм оказывает общеукрепляющее действие, за счет активации выработки иммунных клеток и тренировки сосудистых реакций кожи.
Важно, чтобы процесс закаливания носил постепенный характер, с ежедневным увеличением времени пребывания под прохладным душем. Не менее полезным является контрастный душ для кожи, волос, а также вен нижних конечностей. Чередование теплого и прохладного душа позволяет поддерживать тонус вен нижних конечностей, а также способствует активации местного иммунитета.
Врачи рекомендуют прохладный душ в первой половине дня для поддержания бодрости в период активности, а контрастный душ принимать стоит с чередованием теплой и прохладной воды. Он будет наиболее полезен в конце дня при отечности ног, а также позволит быстрее расслабиться и отойти ко сну.