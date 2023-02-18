Как холодный душ помогает иммунной системе

Многие говорят о пользе холодного душа, утверждая, что такая привычка укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и ускоряет процесс жиросжигания, является профилактикой варикозного расширения вен и улучшает настроение. "Рамблер" выяснил, может ли холодный душ реально повлиять на иммунитет.

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Всем известно, что закаливание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Мероприятия по закаливаю врачи советуют начинать с детского возраста и осуществлять на протяжении всей жизни.

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Кратковременное профилактическое воздействие воды низкой температуры на организм оказывает общеукрепляющее действие, за счет активации выработки иммунных клеток и тренировки сосудистых реакций кожи.

Постепенное увеличение экспозиции воздействия холодной воды в процессе закаливания позволяет защитить организм от переохлаждения и повышает устойчивость против вирусных инфекций.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Важно, чтобы процесс закаливания носил постепенный характер, с ежедневным увеличением времени пребывания под прохладным душем. Не менее полезным является контрастный душ для кожи, волос, а также вен нижних конечностей. Чередование теплого и прохладного душа позволяет поддерживать тонус вен нижних конечностей, а также способствует активации местного иммунитета.

Процесс закаливания, при отсутствие противопоказаний можно начинать с грудничкового образа посредством воздушных ванн, а также обливания более прохладной водой в процессе купания.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»